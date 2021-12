Milan, nel Genoa mancheranno i 3 capocannonieri: out Destro, Criscito e Fares

Fra poche ora prenderà il via Genoa-Milan. Un match particolare per Andriy Shevchenko, tecnico dei liguri, dati i suoi glorioso trascorsi in rossonero da giocatore. Guardando i convocati del Genoa, ci accorgiamo che stasera mancheranno i 3 calciatori che hanno segnato di più in campionato. Saranno assenti infatti Mattia Destro (6 gol), Domenico Criscito (5 gol) e Mohamed Fares (2 gol). In totale i rossoblù hanno segnato 17 gol (in 14 partite), di cui 13 i giocatori appena citati.