Milan-Parma, Pecchia: "Affrontiamo una big europea, con tutta la sua qualità"

Dopo la vittoria in Champions League contro il Girona, il Milan si avvicina alla sfida di domani pomeriggio contro il Parma carico di vittoria. Non sarà facile, perchè a San Siro arriverà una squadra desiderosa di punti salvezza nel proprio percorso. Così, in vista del match di Milano ha parlato l'allenatore dei Ducali, Fabio Pecchia al Mutti Training Center di Collecchio.

Un estratto delle sue parole:

Che partita ti aspetti? Non avete nulla da perdere?

"Di fronte la forza del Milan ci costringerà a tanta fase di non possesso e rimanere bassi, anche per la forza del Milan. Affrontiamo una big europea, con tutta la sua qualità. Dovremo saper fare la fase difensiva e poi esser propositivi con la palla e costringere anche loro a correrci dietro. E' una partita che va giocata. In palio ci sono tre punti, sappiamo chi abbiamo di fronte. Il nostro comportamento e la voglia di andare in campo resta la stessa, giocare per vincere le partite".

Djuric impone uno stile ben specifico, cambierà il credo tattico?

"Qualcuno mi ha fatto la battuta, ora possono crossare. Da quando sono qui abbiamo cercato sempre di giocare palla a terra, soprattutto in area, con qualità. Questa ora è un'alternativa importante, è un grande colpitore con presenza. Si tratta solo di adattarci alle caratteristiche, ma non cambierà totalmente la nostra filosofia".