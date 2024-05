Milan-Salernitana: ecco la probabile formazione degli ospiti

Il Milan si appresta ad affrontare l'ultima giornata di campionato, che si disputerà sabato sera alle 20.45 a San Siro contro la Salernitana retrocessa già da tempo. Di seguito si riportano le ultime indiscrezioni sulla formazione della squadra campana riferite dai colleghi di Tutto Salernitana.

"Colantuono potrebbe dare fiducia a Fiorillo tra i pali. In difesa potrebbero esserci novità: Fazio è uscito anzitempo contro il Verona e Manolas potrebbe prendere il suo posto, mentre il milanista Pellegrino potrebbe essere preferito ad un Pirola parso molto spaesato contro gli scaligeri. Bradaric migliora e stavolta potrebbe toccare a lui il compito di agire a sinistra, con Sambia preferito a Zanoli sull’out opposto.

In mezzo al campo, in assenza dello squalificato Basic, potrebbero giocare dal primo minuto Coulibaly e Maggiore, che ha festeggiato con un gol il ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio. In avanti, non è da escludere la soluzione con Candreva e Kastanos alle spalle di Tchaouna, per un tridente che non dia punti di riferimento stabili alla retroguardia rossonera".