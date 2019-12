Milan-Sassuolo, una vittoria per cambiare le statistiche

Avvicinandosi al match tra Milan e Sassuolo di domenica pomeriggio, è giusto e normale analizzare quale sia il ruolino di marcia di entrambe le squadre. Sia la formazione di Pioli che quella di De Zerbi si sono dimostrate altalenanti e incapaci di inanellare una lunga striscia positiva. Il Milan, infatti, in questo campionato non è ancora riuscita a vincere tre partite consecutive anche se arriva da tre risultati positivi, la sua striscia di risultati utili più lunga. Il Sassuolo, invece, arriva da 2 punti in 2 giornate che la portano a due risultati positivi nelle ultime 2: questo score, in particolare, è il record di positività dei neroverdi in quanto in questo campionato non è ancora arrivata a 3 gare positive. La partita di domenica, quindi, sarà utile e importante per cercare di sovvertire le recenti statistiche.