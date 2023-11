MN - Domani vigilia di Milan-Borussia Dortmund. Il programma dei tedeschi: conferenza alle 17.15, poi la rifinitura a San Siro

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani 27 novembre 2023, vigilia di Milan-Borussia Dortmund, i tedeschi sosterranno alle 18:00 la rifinitura a San Siro; alla seduta saranno presenti, per i primi 15 minuti, anche i giornalisti: immagini e notizie live saranno, dunque, leggibili sia sul sito di MilanNews che sui canali social ufficiali della redazione.

La conferenza stampa dei gialloneri è prevista invece alle ore 17:15, ci sarà Terzic assieme ad un calciatore: anche le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale.