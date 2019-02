MN - Empoli, Iachini: "Non si può sbagliare i tacchetti a San Siro! Piatek? I gol parlano per lui"

Beppe Iachini, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, non abbiamo dato spazi. Ci è mancata la lettura finale per far male. Nel secondo tempo siamo partiti bene e abbiamo avuto l'occasione con Krunic che ha calciato a lato. Un minuto dopo l'ingenuità ci è costata il gol del vantaggio del Milan. Non si può scivolare in Serie A perchè sbagliamo i tacchetti. Ci deve servire di lezione. Questo vanifica il lavoro che si è fatto e come avevamo giocato la partita. Il Milan ha segnato sui primi tre tiri, avremmo dovuto frapporli meglio noi. Il nostro problema non è stata la posizione di Castillejo. La squadra ha accusato l'uno-due di Piatek e Kessie. E' un Milan con qualità, è cresciuto. Stanno facendo un ottimo percorso. Sono dispiaciuto per la squadra e per i nostri tifosi. Potevamo essere più incisivi e più bravi. Piatek? Parlano i gol per lui. E' arrivato qui carico di fiducia e di entusiasmo. Bravo il Milan ad acquistare un giocatore importante. Le sue qualità sono quelle, c'è poco da dire. Avrà un peso importante per il futuro del Milan".