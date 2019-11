MN - Juventus, Sarri in conferenza: "Dimostrazione di carattere. E sulla reazione di CR7..."

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta contro i rossoneri: "Dybala ha avuto un problema gastrointestinale alla vigilia della partita di Champions, solo da ieri l'ho visto in condizione. Cristiano negli ultimi 20-25 giorni con questo problemino non riesce ad allenarsi con continuità. Avevo già preventivato che sia per lui che per Dybala avrei fatto un part time. Douglas Costa sta ritrovando la condizione, può fare la differenza nell'ultima mezz'ora. Di vittorie semplici ce ne sono poche per tutti, ad eccezione di qualche singola gara. Noi speriamo di crescere e speriamo di soffrire meno. Stasera la squadra ha dato una dimostrazione di carattere, di voglia e di spirito di sacrificio non indifferente. Reazione di Ronaldo, che è andato via prima? Non so se sia andato via prima o meno. Bisogna ringraziarlo, perchè si è messo a disposizione. In tanti avrebbero fatto un passo indietro. Se lui si arrabbia per una sostituzione, dopo tutto quello che ha vinto, a me fa molto piacere, perchè significa che vuol dare una mano alla squadra a tutti i costi. Sarei stato molto più preoccupato se fosse uscito senza arrabbiarsi. Ronaldo ha problemi di appoggi, se forza una partita o un allenatore gli vengono fuori dei problemi collaterali. Ronaldo ha preso un colpo in allenamento sul ginocchio di destro e ha un ematoma all'altezza del collaterale interno. Ronaldo irrispettoso nei confronti dei compagni andando via dallo stadio? Non lo so, io nello spogliatoio non sono entrato. Se è vero quello che dite, è un problema che deve risolvere con i propri compagni di squadra. Squadra in campo in ritardo nel secondo tempo? Perchè ci hanno chiamato quando siamo entrati, non lo so. Il campanello è suonato e noi siamo rientrati in campo, sarà stato un problema tecnico. Matuidi? Lo stanno portando al J Medical, i medici vogliono accertarsi del danno dopo il colpo al costato. Potrebbe avere una piccola fratturina ad una costola. Fischi per Bernardeschi? Ha qualità straordinarie e, molto probabilmente, fa arrabbiare perchè non fa vedere sempre le qualità che ha. Ha una partecipazione alla fase difensiva che ci consente di reggere un modulo che faremmo fatica a reggere con un trequartista più classico".