MN - Pescara, Baldini in conferenza: "Oggi il gruppo ha fatto la differenza"

vedi letture

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria del sua squadra contro il Milan Futuro: "Chi entra deve dare il proprio contributo, ad Ascoli non è successo. Il Pescara non può permetterselo, noi vogliamo andare in Serie B. Il gruppo deve fare la differenze e oggi l'ha fatto. Sono stati bravi. E' una vittoria che ci permette di restare in zona playoff, ora dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile. Non abbiamo giocatore con il 352 ma il 433 con un centrale che ha fatto il centrale. Una squadra come la nostra che stava attraversando un periodo difficile deve andare sulle sicurezze.

Palle inattive? Tutti giorni lavoriamo su certe situazioni. Siamo una delle squadre che ha fatto più gol su palla inattiva. Gli schemi possono farli chiunque, le situazioni vanno invece create. La qualità dei giocatori deve essere di trovarsi al posto giusto nel momento giusto".