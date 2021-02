MN - Stankovic in conferenza: "Il Milan mi è sembrata una squadra stanca, un po' confusi"

Dopo il match di Europa League contro il Milan, parla il tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic. Segui le parole dell'allenatore serbo con il live di TMW direttamente dallo stadio San Siro.

Ore 23.30 inizia la conferenza di Stankovic

La Stella Rossa è migliorata rispetto al ritorno? “Due grandi partite contro il Milan ma posso essere solo orgoglioso dei miei ragazzi, c’è un grande gruppo che ha voglia di migliorarsi”.

C’era un minuto in più di gioco? “Sono dettagli, ma il campo non mente siamo stati davvero bravi”.

Derby personale con il Milan è stato vinto? “La mia partita era Stella Rossa-Milan, non la vedo così. Abbiamo dimostrato il nostro valore. Siamo una bella squadra e non da serie B come si dice in Italia”.

Stupito dal calo del Milan? “Giocare ogni 3 giorni può succedere di tutto, mancanza di energie e qualche risultato come quello contro La Spezia ti toglie le sicurezze, ti può condizionare. Mi è sembrata una squadra stanca. Ma serve molto di più per arrivare alla fine del campionato”.

Milan punti deboli? “Attaccano con molti uomini, se rubi la palla nel momento giusto puoi farli male. Li ho visto dietro un po confusi in difesa”.

Milan in campionato? “L’Inter ha qualcosa in più. Dipende tutto da loro”.