MN - Verona, Juric: "Nel secondo tempo fino al rosso stavamo dominando"

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Abbiamo l'obiettivo della salvezza e dobbiamo pensare in questo modo. Può succedere di tutto, dobbiamo pensare di partita in partita. I primi 20-25 minuti del secondo tempo abbiamo dominato fino all'espulsione di Amrabat. Sono molto contento che i miei ragazzi hanno capito che bisogna lottare e far di tutto per non prendere gol: sono stati veramente bravi. Oggi abbiamo incontrato grandissimi giocatori".