Moratti al veleno: "La Serie A era manipolata. Dovevano vincere la Juventus o il Milan, noi vittime"

Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, ha rivolto pesanti accuse al sistema calcio e, in particolare, alla Juventus nell'intervista concessa oggi al Corriere della Sera: "La Serie A era manipolata; e noi eravamo le vittime. Doveva vincere la Juve; e se proprio non vinceva la Juve toccava al Milan. Una vergogna: perché la più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente", il suo ricordo degli anni non semplici vissuti al vertice del club nerazzurro.