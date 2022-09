Napoli, circa 40 giorni di stop per Osimhen: salta anche il Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le sensazioni positive dell'immediato post partita contro il Liverpool sono state spazzate via dal comunicato odierno del Napoli. Victor Osimhen ha riportato una "lesione di secondo grado del bicipite femorale destro". Una tegola di non poco conto per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno del nigeriano per diverse partite, fra campionato e Champions League.

Nel dettaglio, considerando uno stop di almeno 40 giorni prima del rientro in gruppo, Osimhen perderà le sfide con Spezia, Milan, Torino, Cremonese e Bologna in Serie A e con Glasgow Rangers e Ajax in Champions. A quel punto, saranno da valutare le evoluzioni cliniche del caso prima di prendere nuove decisioni: il 23 ottobre ci sarà la Roma, quindi in rapida successione il ritorno coi Rangers e il Sassuolo. Altre sfide a cui Osimhen potrebbe rinunciare considerando la fase di riatletizzazione e la necessità di evitare ricadute, puntando magari il mirino sulla gara di Anfield col Liverpool del primo novembre.