Napoli, Diawara: "Non sarà facile per noi affrontare due volte il Milan in tre giorni"

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato queste parole sulle due sfide contro il Milan: "A Milano giocheremo una doppia sfida affascinante. Saranno due partite toste e molto importanti - riporta il sito ufficiale del Napoli -. Non sarà facile per noi affrontare due volte il Milan in 3 giorni. Ci teniamo ad entrambi i match perchè vogliamo restare in scia della Juventus in campionato e vogliamo far strada in Coppa".