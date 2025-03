Napoli, Manna: "Futuro Conte? Speriamo di poter continuare senza nessun problema”

Giovanni Manna, DS del Napoli, ha parlato a DAZN prima del fischio d’inizio della sfida col Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Il futuro di Conte: “Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto. Siamo assolutamente focalizzati sull’oggi, ogni discorso in questo momento è superfluo. L’anno scorso si è unito a noi, speriamo di poter continuare senza nessun problema”.

L’Inter ha vinto contro l’Udinese…“Sicuramente l’Inter giocando in casa è una squadra forte, noi dobbiamo essere concentrati su questa partita contro una squadra forte che ha bisogno di punti come noi. Dobbiamo rimanere concentrati e focalizzati solo su di noi”.

Il contratto di Anguissa: “Siamo concentrati su oggi. Anguissa ha due anni di opzione per la società Napoli, non è argomento di discussione in questo momento. Siamo estremamente concentrati, continuiamo a lavorare”.