Napoli, news infortunati: rientrano Elmas e Zielinski. Nessuna chanches per tre calciatori

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, il report odierno ha stilato la seguente lista di giocatori da valutare in vista del match di domenica contro il Milan:

RECUPERATI

Alessandro Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo. Recuperato anche Elmas.

DA VALUTARE

Insigne ha fatto lavoro di scarico in palestra. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Zielinski ha svolto dei controlli clinici e strumentali presso Pineto Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Kostas Manolas è, in permesso, in Grecia per motivi personali.

INDISPONIBILI

Koulibaly ha svolto terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. Fabian lavoro in palestra.