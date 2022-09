Fonte: sscnapoli.it

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati.

Demme ha fatto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano ha svolto nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo.