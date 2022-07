Napoli, piace più Raspadori dell'ex Milan Deulofeu

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori piace molto al Napoli. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il club di De Laurentiis sarebbe anche disposto a mettere una cifra considerevole sul piatto per convincere il Sassuolo. Non è corretto parlare di “all in” del club azzurro su Raspadori, ma di sicuro il suo profilo ha in questo momento sopravanzato anche quello di Gerard Deolofeu, che Giuntoli ha nel mirino sin dall’alba del mercato. In pratica, dunque, il Napoli è pronto ad un’offerta importante (si spingerebbe fino a 25 milioni di euro) per Raspadori.