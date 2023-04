Napoli, Spalletti a Prime Video: "In queste serate ci dobbiamo divertire. Ho stima di Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha parlato a Prime Video nel pre partita di Milan-Napoli di Champions League.

Che emozioni prova? “A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire, sono serate che dobbiamo vivere in tutta la loro ampiezza e non solo in profondità. Se una serata te la guadagni con il sudore e il sacrificio poi non devi fare rimorsi e rimpianti, vai e te la giochi”.