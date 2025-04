Ndoye rischia tre settimane di stop: Italiano spera di recuperarlo per la finale di Coppa Italia

Dan Ndoye si è fermato proprio sul più bello. Il calciatore svizzero del Bologna ha riportato un risentimento alla coscia che rischia di tenerlo fermo ai box per almeno tre settimane. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che fronte di questo infortunio Vincenzo Italiano non avrà a disposizione Ndoye per le sfide contro Udinese e Juventus, ma queste potrebbero non essere le uniche partite che l'11 rossoblù rischia di saltare.

Se le cose non dovessero migliorare da qui a qualche settimana lo svizzero salterebbe anche la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio, ma Italiano lo preserverà il più possibile affinché questo scenario possa non verificarsi.