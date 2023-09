Newcastle, problema alla coscia per Tonali. Out col Brentford, ma dovrebbe esserci col Milan

Il Newcastle si appresta ad affrontare il Brentford prima della sfida di Champions League contro il Milan di martedì prossimo. Eddie Howe invita a concentrarsi sul match di domani, fondamentale per risalire in classifica: "L'unico obiettivo per me è cercare di battere il Brentford. Il Milan avrà la priorità una volta finita la partita. Penso che terremo a bada l'eccitazione, sarà solo un volo leggermente più lungo di quelli che facciamo in Inghilterra. Sono molto riluttante a parlare del Milan oggi. Vogliamo che l'attenzione e l'energia dei giocatori siano rivolte a domani".

Howe ha poi annunciato che il difensore Sven Botman potrebbe tornare dall'infortunio mentre Sandro Tonali ha un leggero infortunio alla coscia e potrebbe non giocare contro il Brentford per essere a disposizione contro la sua ex squadra..