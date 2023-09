Newcastle rischia una sanzione da parte della UEFA: il motivo

Il Newcastle, avversario questa sera del Milan a San Siro in Champions League, rischia una sanzione da parte dell'UEFA. Il motivo lo spiega la versione online del Corriere dello Sport: "Tutta colpa del ritardo in conferenza stampa dell'allenatore Eddie Howe e di Sandro Tonali (attesissimo ex della gara): le loro parole erano attese per le 19, ma l'aereo del Newcastle non solo è partito con un'ora di ritardo, ma ha anche trovato una tempesta su Milano al suo arrivo che ha ritardato ancora di più l'orario di arrivo nel capoluogo lombardo.

Le conferenza stampa, per essere in linea con il regolamento Uefa, devono svolgersi tra le 12 e le 20 del giorno precedente alla gara. E ogni variazione, come rivelato dal The Sun che cita l'articolo 73 del regolamento, deve essere concordata preventivamente con la Uefa".