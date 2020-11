Nigeria, Osimhen esce in barella: infortunio al polso per l'attaccante del Napoli

Domenica 22 novembre i rossoneri affronteranno il Napoli al San Paolo in un match che si preannuncia molto combattuto. Il mister dei partenopei Rino Gattuso però non potrebbe avere a disposizione Victor Osimhen: l'attaccante, durante Nigeria-Sierra Leone, è uscito dal campo in barella per un serio infortunio al polso, con alcuni giornalisti esteri che parlano addirittura di frattura. Una situazione da monitorare in vista della sfida della prossima settimana.