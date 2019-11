Parma, D'Aversa: "Domani una gara non semplice, il Milan ha qualità importanti"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza della sfida di domani contro il Milan: "Sicuramente una partita non semplice, affrontiamo una squadra con qualità importanti e nelle ultime uscite hanno fatto buone gare. Sono in un momento di difficoltà per i risultati ma le prestazioni ci sono state. Quello che dobbiamo fare noi è andare in campo con la cattiveria giusta e con quella delusione di Bologna e trasformarle in energie positive per affrontare una partita non semplice. Ognuno di noi deve fare qualcosa in più e dare qualcosa in più".