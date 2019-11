Parma, Gervinho titolare con lui Kulusevski e Sprocati

L'infortunio di Scozzarella continua sul solco di un periodo, sfortunatissimo, che ha tolto a D'Aversa quasi tutti i migliori interpreti uno dopo l'altro, costringendolo a volte a giocare con formazioni improvvisate e giocatori fuori ruolo. L'assenza del regista sarà pesantissima, perché proprio col suo rientro in campo è iniziato il ciclo vincente post-Ferrara, che ha visto i ducali vincere contro il Genoa e la Roma e pareggiare con onore a Milano, Firenze e Bologna. Unico stop, quello casalingo contro il Verona, proprio quando Scozzarella mancava per squalifica.

Torna Gervinho - Se lo status di emergenza totale è ormai la prassi per D'Aversa, che lo sfrutta per tenere sempre alta l'attenzione della sua squadra, il rientro di Gervinho consente almeno di poter utilizzare i giocatori nel proprio ruolo: se contro il Bologna Kucka aveva dovuto inventarsi come attaccante centrale, è lecito aspettarsi che contro il Milan il ruolo torni a Kulusevski, con Sprocati e l'ivoriano ai lati. Un trio molto ben assortito visto che alla tecnica dell'ex Lazio e dello svedese, dotatissimo anche sul piano fisico, si aggiunge la rapidità di Gervinho, più volte letale in contropiede in questa stagione, specie contro nella gara contro l'altra milanese, l'Inter.