Parma, Pecchia sul Milan: "Contro il Torino perdevano e poi hanno rischiato di vincere, è la dimostrazione della forza della squadra"

In vista della prossima gara contro il Milan, Tardini sold out per la seconda settimana consecutiva: a Parma c'è grande attesa per la sfida di domani contro il Milan, con i crociati chiamati a misurarsi con i vice campioni d'Italia. Dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina, si cercano conferme contro un avversario sulla carta di un livello ancora più alto. Queste le dichiarazioni di Fabio Pecchia direttamente dal Mutti Training Center di Collecchio:

Arriva un Milan un pò arrabbiato, dopo il pareggio all'esordio:

"Può esser vista in due modi. Perdevano e nel finale hanno rischiato di vincerla. Questa è la dimostrazione della forza della squadra".

Anche il Parma può essere un pò arrabbiato per le occasioni sprecate:

"Abbiamo analizzato la gara. Abbiamo creato occasioni, fatto un gran bel gol, giocato in velocità. Siamo stati aggressivi, fedeli al nostro modo di essere, vogliamo continuare a fare ciò che sappiamo".