Pecchia verso la sfida contro il Milan: "Recuperiamo Delprato, abbiamo lavorato due anni per giocare questo tipo di partite"

In vista della prossima gara contro il Milan, Tardini sold out per la seconda settimana consecutiva: a Parma c'è grande attesa per la sfida di domani contro il Milan, con i crociati chiamati a misurarsi con i vice campioni d'Italia. Dopo l'ottima prestazione contro la Fiorentina, si cercano conferme contro un avversario sulla carta di un livello ancora più alto. Queste le dichiarazioni di Fabio Pecchia direttamente dal Mutti Training Center di Collecchio:

Come sta la squadra, recuperi qualcuno?

"Recuperiamo Delprato dalla squalifica, per il resto tutto come prima".

Queste son le partite che tutti vorrebbero giocare:

"Abbiamo lavorato in questi due anni per giocare questo tipo di partita e confrontarci contro queste squadre. E' una partita da giocare con gioia".