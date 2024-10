Pianese, Prosperi: "Non c'erano Vos, Camarda... Però Turco non mi sembra uno stupido come Cuenca, Fall, Traorè, Longo, Minotti, Sandri..."

Al termine di Milan Futuro-Pianese, gara dell'ottava giornata di campionato di Serie C - Girone B, ha preso la parola in conferenza stampa Fabio Prosperi, mister della squadra ospite. Le sue parole:

Sulla differenza del Milan senza Zeroli, Camarda, Vos... "Per noi è un grande piacere. Ho preparato la partita su come gioca il Milan ma non sui nomi perché anche Bonera credo che non sappia chi ha a disposizione. Non c'era Vos, Camarda... Però Turco non mi sembra uno stupido come Cuenca, Fall, Traorè, Longo, Minotti, Sandri... Per noi è una grandissima vittoria, a oggi la Pianese ha incontrato le più forti del campionato"