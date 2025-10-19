Pioli protesta: "Ditemi voi se questo è un chiaro ed evidente errore: invitiamo i giocatori a simulare"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a DAZN nel posta gara del Milan contro la Violra, vinta dai rossoneri per 2-1. Le sue dichiarazioni del post gara.

Fiducia di Pradè nei suoi confronti, come commenta?

"Questo è uno dei motivi per cui sono dispiaciuto dei risultati che non otteniamo: hanno investito tanto su di me e nel mio lavoro ma purtroppo non otteniamo risultati. Dobbiamo cercare di fare meglio, noi e non solo noi"

Riferimento all'arbitro?

"Sì... Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a mettersi le mani in faccia, e non solamente in area di rigore. Basta che al primo contatto un giocatore mette le mani in faccia e tutti fischiano. Poi io riparto sempre dalla prima norma che ci hanno sempre detto: il Var interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, ditemi voi se questo lo è... Peccato"

Commento sul lavoro dei due playmaker Fagioli e Nicolussi? Kean aveva quei minuti nelle gambe?

"Moise cominciava dopo a sentire il fastidio alla caviglia e aveva perso una settimana di lavoro, Alberto Piccoli poteva darci più energia: Kean ha fatto quello che doveva fare. Con solamente Nicolussi abbiamo costruito di più con Madragora e Fagioli più avanzati. Potevamo giocare più in verticale su alcune situazioni. Abbiamo subito il pareggio mentre giocavamo ancora in dieci e poi quel rigore lì. Non meritavamo di perdere"

Mi dà l'idea che questa squadra non riesce a reagire dopo che va sotto...

"Ma le partite le vedete o no? Abbiamo gestito bene, anche nel secondo tempo: il Milan ha tirato in porta una volta, quando eravamo in dieci. Se mi dici che abbiamo perso la partita perché potevamo essere più attenti... La squadra la prestazione l'ha fatta, poi chiaro la responsabilità è mia. E non ci sono neanche problemi nello spogliatoio: una squadra che ci crede e che lavora, i risultati ci stanno andando contro"