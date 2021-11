Porto-Milan, i convocati di Conceição per la sfida di San Siro

Sono 26 i giocatori della delegazione dell'FC Porto che, martedì, è partito per Milano, in Italia, dove i Dragoni affronteranno il Milan, allo Stadio San Siro, in un match per il quarto turno del Girone B di League of Champions:

Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos; Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Vítor Ferreira, Wendell, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu e Fábio Vieira.