Pres. Pink Bari Femminile: "La Morace ha esagerato, non è stata una sfida violenta"

Alessandra Signorile, numero uno della Pink Bari Femminile, ha commentato così le dichiarazioni di Carolina Morace, tecnico del Milan Femminile, dopo le polemiche scaturite in merito alle presunte bestemmie proferite da atlete baresi nel corso della gara finita 8-0 per le rossonere: "Ritengo che le dichiarazioni della Morace siano state eccessive rispetto a quello che è successo nella gara - riporta sport.sky.it -. Non è stata una sfida violenta. C'è stato un episodio spiacevole: la mia calciatrice dice di aver ricevuto per prima un epiteto poco felice e ha replicato alla allenatrice Morace in maniera forte. Di questo mi ero scusata già con la Morace. Poco fa l'ho chiamata e le ho detto che ha esagerato. Nei prossimi giorni si comprenderà perché la Morace ha commentato in questa maniera la vicenda".