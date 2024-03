Primo allenamento vero oggi per lo Slavia Praga. E c'è un nuovo portiere in lista Uefa

Lo Slavia Praga sarà il prossimo avversario del Milan in Europa League. Giovedì si giocherà a San Siro, alle ore 21, la gara di andata degli ottavi di finale della competizione. I cechi hanno avuto un avvicinamento infuocato alla sfida con i rossoneri: la squadra della capitale ha infatti giocato due derby contro lo Sparta in rapida successione. Il primo mercoledì scorso valevole per i quarti di finale di Coppa di Repubblica Ceca: lo Slavia vinceva 2-0 ma si è fatto rimontare e poi ha perso ai supplementari. Il secondo ieri in campionato, a campi invertiti, terminato con uno 0-0 e che ha mantenuto invariato il vantaggio di 4 punti dei cugini che sono primi in classifica.

Per le due partite, mister Jindrich Trpisovski ha usato due moduli diversi e cambiato qualche giocatore, come a testimonianza che si fida della rosa che ha. I due undici utilizzati sono riportati qui sotto.

SLAVIA in Coppa (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Dorley, Wallem, Diouf, Masopust; Chytil, Schranz

SLAVIA in Campionato (3-4-3): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Doudere, Masopust, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Schranz

NUOVO PORTIERE

La lista della Slavia Praga per l'Europa League è stata integrata con il portiere Jindřich Staněk, che ha sostituito il portiere infortunato Ondřej Kolář. Jindřich Staněk, dopo il suo arrivo invernale alla Slavia, ha guarito il suo polpaccio infortunato e ha debuttato con una porta inviolata nel 310º derby. Nella lista per l'Europa League ha sostituito Ondřej Kolář, che sta lottando con una frattura alla caviglia.

La nuova aggiunta invernale dei portieri sarà quindi disponibile per gli allenatori già giovedì, quando giocheremo gli ottavi di finale dell'Europa League a San Siro contro l'AC Milan.