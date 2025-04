Probabile formazione Inter: Correa accanto a Lautaro. Martinez in porta

Il Milan si gioca tutto questa sera contro l'Inter. Alle 21 a San Siro andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia che mette in palio un posto nella finalissima di Roma: l'andata è terminata con il punteggio di 1-1 e lascia tutto aperto in vista di questo secondo atto. Per i rossoneri è l'ultima chiamata in una stagione disastrosa: il Diavolo se non dovesse vincere si ritroverebbe davanti a un mese di vuoto, al nono posto in campionato troppo distante da chi sta davanti e da chi insegue, senza uno straccio di un obiettivo.

Simone Inzaghi è in emergenza in attacco: non ci sarà Marcus Thuram così come i lungodegenti Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Non ci sono squalificati e un solo diffidato, che però è proprio il terzino olandese fermo ai box. Di seguito si riporta la probabile formazione dell'Inter, con Joaquin Correa che dovrebbe affiancare Lautaro:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa