Qui Genoa, il report dell'allenamento di ieri in vista del Milan

Il Genoa continua la preparazione per la sfida con il Milan. Il report di ieri.

CONSEGNA DELLE PETTORINE E VIA ALLE PROVE – La seconda parte della settimana si è aperta con le infarinature tattiche per la gara con il Milan, 111ma a livello di massimo campionato tra le squadre (208ma direzione in A per l’arbitro Guida), a margine delle riunioni, suddivise per reparti e in orari differenziati, a cavallo del pranzo in club-house e delle pratiche nelle sale mediche. All’allenamento non hanno preso parte elementi dell’Under 20, attesa sabato allo Sciorba Stadium (ore 11) dal confronto con il Lecce. Patrick Vieira si appresta a dare gli aggiornamenti di prassi, nella conferenza di pre-vigilia a Villa Rostan (ore 15). Prosegue la prevendita dei biglietti ospiti per la trasferta. Nei due Genoa Store in città, così come in quelli di Sestri Ponente e Chiavari, è in pieno corso la caccia ai regali da mettere sotto l’albero.

MAI UN PAREGGIO NELLE GARE ‘24/25 IN ESTERNA – Il ruolino fuori dal ‘Tempio’ non contempla risultati sigillati dalla divisione della posta. Il Grifone va a caccia della quarta vittoria fuori casa, terza di fila dopo i successi con Parma (0-1) e Udinese (0-2), dopo quella in avvio con il Monza (0-1). Un tris consecutivo non si verifica dal 2014. Nelle prime tre sotto la gestione Vieira, sono stati 447 i passaggi in media a partita, 13 i tiri verso la porta avversaria e 10 le conclusioni concesse. L’ultima apparizione di Balotelli al ‘Meazza’ risale a un Milan-Roma del 14 marzo 2016. Il nazionale danese Morten Frendrup detiene il record di contrasti (112), nell’anno solare, tra tutti i giocatori di A e figura al secondo posto nei 5 maggiori campionati continentali. Il nazionale messicano Johan Vasquez, nella classifica dei pali colpiti nel 2024, è terzo (5) dopo Vlahovic (6) e Lewandowski (6).