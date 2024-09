Qui Inter, Dimarco torna a lavorare in gruppo in vista del derby

Allarme rientrato in casa Inter: Federico Dimarco va verso la convocazione contro il Milan. Il terzino nerazzurro, che aveva saltato la trasferta di Champions League contro il Manchester City, questa mattina si è allenato in gruppo ad Appiano Gentile e si candida per tornare già nel derby contro i rossoneri.

