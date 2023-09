Qui Inter, la probabile di Inzaghi: Acerbi possibile novità rispetto alle prime tre

vedi letture

Anche Simone Inzaghi dovrebbe cambiare solo un uomo rispetto alle prime tre formazioni titolari utilizzate nelle prime uscite di campionato. Anche per l'Inter il cambio potrebbe essere in difesa ma, a differenza del Milan, non è obbligato: Acerbi torna dall'infortunio e dovrebbe sistemarsi al centro della difesa a tre al posto di De Vrij che si accomoderà in panchina. Questa la probabile nerazzurra:

INTER (3-5-2)

Sommer

Darmian, Acerbi, Bastoni

Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian

Lautaro, Thuram