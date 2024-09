Qui Inter, Simone Inzaghi parlerà in conferenza alle 14.30

Giorno di vigilia a Milano, domani si gioca il Derby della Madonnina. Per questo rossoneri e nerazzurri oggi sistemeranno gli ultimi dettagli in vista del big match. Se il tecnico del Diavolo, Paulo Fonseca, prenderà la parola in conferenza stampa alle ore 14, poco dopo sarà la volta per il mister nerazzurro Simone Inzaghi che incontrerà i giornalisti mezz'ora dopo alle ore 14.30.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it