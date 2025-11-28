Qui Lazio, Vecino pronto a partire dal 1': le ultime novità

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:40L'Avversario
di Federico Calabrese

Domani sera il Milan ospiterà a San Siro la Lazio. Novità di formazione per i biancoceleste: come riportato da LaLaziosiamonoi.ti, Maurizio Sarri è pronto a mandare in campo Matias Vecino. Contro i rossoneri, il centrocampista giocherà da titolare per la prima volta in stagione, complice soprattutto l'infortunio di Danilo Cataldi.

Dalla gara contro l'Atalanta, circa un mese fa, il calciatore uruguaiano era sempre subentrato nel secondo tempo. Adesso, vista l'assenza di Nicolò Rovella, gli toccherà il ruolo da regista dall'inizio.