Altro cambio nella lista Serie A della Lazio: fuori Hysaj, dentro Dele-Bashiru

Oggi alle 07:50L'Avversario
di Lorenzo De Angelis

In una nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali, la Lazio ha comunicato un nuovo cambiamento della lista Serie A: "La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj". 

Il centrocampista anglo nigeriano torna dunque a diposizione di Maurizio Sarri, che potrebbe convocarlo già per la sfida di sabato contro il Milan. Fino a questo momento in stagione Dele-Bashiru ha collezionato appena 212 minuti nelle prime 4 giornate di Serie A. 