Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salta il Milan
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La Lazio dovrà fare a meno di Danilo Cataldi nelle prossime sfide. Il centrocampista biancoceleste, uscito all'intervallo della sfida al Lecce, ha infatti riportato una "lesione di basso grado a carico del gastrocnemio destro" fa sapere la società.
Un problema al polpaccio, quindi, che priverà la squadra di Sarri di un'altra pedina a centrocampo - dopo l'operazione alla quale si è sottoposto Rovella per risolvere il problema di pubalgia - per circa 20/30 giorni. L'atleta ha già iniziato protocollo di recupero e sarà rivalutato nei prossimi giorni ma difficile che possa rivedersi in campo prima della sfida con il Parma del prossimo 13 dicembre. (ANSA).
Pubblicità
L'Avversario
Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!di Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Solo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Primo Piano
BordoCam e le voci del derby: le parole di Gabbia, il discorso di Maignan, Leao vs Acerbi, lo show e il sorriso finale di Allegri
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com