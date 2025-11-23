Verso il derby, la probabile dell'Inter: Dumfries non recupera
A poche ore dal calcio di inizio di Inter-Milan, sono tre i grandi assenti in casa nerazzurra. Il più importante di tutti è sicuramente Denzel Dumfries, i cui tempi di rientro sono ancora tutti da chiarire dopo l'infortunio in Nazionale. Non ci saranno nemmeno Matteo Darmian e l'armeno Mkhitaryan, che comunque non è stato fra i titolarissimi di Chivu fino a questo momento. I dubbi della vigilia, per il tecnico rumeno, hanno riguardato soprattutto il centrocampo con Zielinski non al meglio: al suo posto potrebbe esserci Sucic.
Per quanto riguarda l'esterno di destra, spazio a Carlos Augusto più che a Luis Henrique che verrà utilizzato come arma a gara in corso. In attacco, con il rientro di Marcus Thuram, Chivu non ha dubbi: insieme a Lautaro Martinez ci sarà proprio il francese, formando una coppia temibile a cui la difesa rossonera e in generale tutta la formazione di Allegri dovrà prestare grandissima attenzione. Di seguito si riporta la probabile formazione dell'Inter per questa sera.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
