Inter, la probabile: Chivu sceglie Thuram e Lautaro. Al posto di Dumfries c'è Augusto

A poche ore dal calcio di inizio di Inter-Milan, sono tre i grandi assenti in casa nerazzurra. Il più importante di tutti è sicuramente Denzel Dumfries, i cui tempi di rientro sono ancora tutti da chiarire dopo l'infortunio in Nazionale. Non ci saranno nemmeno Matteo Darmian e l'armeno Mhkytarian, che comunque non era dei titolarissimi di Chivu fino a questo momento. I dubbi della vigilia, per il tecnico rumeno, hanno riguardato soprattutto il centrocampo con Zielinski non al meglio, ma ancora in pole position, che potrebbe essere sostituito da Sucic.

Per quanto riguarda l'esterno di destra, spazio a Carlos Augusto più che a Luis Henrique che verrà utilizzato come arma a gara in corso. In attacco, con il rientro di Marcus Thuram, Chivu non ha dubbi: insieme a Lautaro Martinez ci sarà proprio il francese, formando una coppia temibile a cui la difesa rossonera e in generale tutta la formazione di Allegri dovrà prestare grandissima attenzione. Di seguito si riporta la probabile formazione dell'Inter per questa sera.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu