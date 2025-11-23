Come si ferma Leao? Akanji: "Stasera ve lo mostro. Spero"
MilanNews.it
Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato a DAZN nel pre partita del derby. Le sue parole:
In estate c’è stato un derby di mercato per te, come ti senti stasera?
“È una delle partite più grandi al mondo, sono contento di essere da questa parte di Milano”
Come si ferma Leao?
“Stasera ve lo mostrerò, spero. Sarà uno scontro difficile, è molto forte. Ma credo nelle mie qualità”.
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
3 Ambrosini rivela: “Rissa Ibra-Onyewu molto brutta. Ibra sbagliò lo stop apposta per fargli entrata killer”
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cuomo: "Allegri il top player in più di questo Milan, sfavorito per "aritmetica" nel derby"
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com