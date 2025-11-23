Come si ferma Leao? Akanji: "Stasera ve lo mostro. Spero"

Come si ferma Leao? Akanji: "Stasera ve lo mostro. Spero"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha parlato a DAZN nel pre partita del derby. Le sue parole:

In estate c’è stato un derby di mercato per te, come ti senti stasera?

“È una delle partite più grandi al mondo, sono contento di essere da questa parte di Milano”

Come si ferma Leao?

“Stasera ve lo mostrerò, spero. Sarà uno scontro difficile, è molto forte. Ma credo nelle mie qualità”.