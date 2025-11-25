Como, Fabregas: "Se siamo da Europa? Teniamo i piedi per terra..."
(ANSA) - TORINO, 24 NOV - "Sono davvero contento, ho visto tutte le cose che facciamo in allenamento ed è ciò che gratifica maggiormente un allenatore. Sono felice di questo gruppo: deve essere un punto di partenza, dobbiamo tenere i piedi per terra". Cesc Fabregas si gode un Como in zona Europa dopo il 5-1 inflitto ai granata a Torino, dove tutti i marcatori della sua squadra sono giovanissimi: "E' un'altra bella soddisfazione, a volte capiterà di perdere partite per la loro giovane età ma sanno che io credo fortemente in loro, faranno tutti una bellissima carriera", conclude Fabregas. (ANSA).
