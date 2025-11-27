Qui Lazio, Dia favorito per partire dal 1' contro il Milan: le ultime

Sabato sera il Milan ospiterà la Lazio dopo la bella vittoria nel derby contro l'Inter. Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione e, contando anche importanti rientri come quello di Valentin Castellanos, deve ancora disegnare l'attacco centrale che sfiderà i rossoneri.

Come riportato da LaLaziosiamonoi.it, Dia rimane in pole per la maglia da centravanti, Noslin è l'altro che spera in una chance nel giro delle prossime gare in programma ma per la sfida di sabato è l'ex Salernitana favorito per una maglia dal 1', con Castellanos che difficilmente avrà i 90' nelle gambe.