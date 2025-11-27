Qui Lazio, Dia favorito per partire dal 1' contro il Milan: le ultime
Sabato sera il Milan ospiterà la Lazio dopo la bella vittoria nel derby contro l'Inter. Maurizio Sarri ha ancora qualche dubbio di formazione e, contando anche importanti rientri come quello di Valentin Castellanos, deve ancora disegnare l'attacco centrale che sfiderà i rossoneri.
Come riportato da LaLaziosiamonoi.it, Dia rimane in pole per la maglia da centravanti, Noslin è l'altro che spera in una chance nel giro delle prossime gare in programma ma per la sfida di sabato è l'ex Salernitana favorito per una maglia dal 1', con Castellanos che difficilmente avrà i 90' nelle gambe.
Pubblicità
L'Avversario
Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?di Franco Ordine
Le più lette
2 LIVE MN - Allegri: "La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Pulisic difficilmente sarà della partita"
3 Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Jallet (Canal +): "Maignan? Sentendone parlare in nazionale, avrà voglia di Premier. Sostituto? Meglio Restes di Meslier"
Il rapporto speciale con Buffon, "retrocesso" con la Juve e il lavoro specifico con Maignan: tutto su Claudio Filippi
live mnLIVE MN - Allegri: "La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Pulisic difficilmente sarà della partita"
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com