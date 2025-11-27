Mai a segno entrambe le squadre: il curioso caso delle ultime sfide della Lazio

Dopo la vittoria sull'Inter, sabato sera il Milan ospiterà la Lazio a San Siro. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, ma c'è una curiosità: in queste gare, mai sono andate a segno entrambe le squadre.

La Lazio ha vinto 1-0 contro la Juventus, 2-0 contro il Cagliari, 2-0 contro il Lecce, ha pareggiato poi 0-0 contro il Pisa e perso 2-0 contro l'Inter. Se la formazione di Maurizio Sarri segna, riesce anche a non subire. Viceversa, se subisce gol non riesce poi a incidere in fase offensiva.