Qui Lazio, rientro importante per Sarri verso il Milan: Castellanos è tornato in gruppo
Sabato sera il Milan ospiterà la Lazio a San Siro. Buone notizie per Maurizio Sarri: come riportato da LaLaziosiamonoi.it, Valentin Castellanos è tornato in gruppo e si rivedrà tra i convocati sabato sera, a disposizione dopo un mese e mezzo di stop.
L'attaccante argentino, nella sosta di ottobre, aveva rimediato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra. Sarri valuterà con attenzione il suo impiego dopo uno stop così lungo, anche pensando all'impegno di Coppa Italia di martedì prossimo, sempre contro il Milan.
