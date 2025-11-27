Qui Lazio, da valutare le condizioni di Gila verso il Milan: Sarri ha due alternative

di Federico Calabrese

Dopo la vittoria di misura nel derby contro l'Inter, il Milan proverà a trovare continuità sabato sera: a San Siro arriverà la Lazio. Maurizio Sarri ha qualche problema di formazione e dovrà valutare attentamente la condizione fisica di diverse pedine del suo scacchiere.

Come riportato da LaLaziosiamonoi.it, in difesa bisognerà valutare Mario Gila, anche se al momento le sue condizioni non sembrano preoccupare. Patric Provstgaard rimangono comunque in preallarme per sostituire lo spagnolo a Milano. 