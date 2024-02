Qui Napoli, Zielinski sarà convocato: nuovo ruolo per Kvara

C'è tanta attesa per il big match tra Milan e Napoli che domani sera si giocherà a San Siro alle 20.45 e che nell'ultima stagione ha regalato partite tesissime e molto belle. Gli azzurri di Walter Mazzarri si presenteranno a Milano con Piotr Zielinski che verrà convocato dopo essere stato fuori per infortunio. Insieme a lui dovrebbe esserci anche Matteo Politano che pure in settimana si era fermato per un paio di giorni.

Tutto però ruoterà, soprattutto vista l'assenza di Osimhen, sul rendimento di Kvicha Kvaratskhelia che è il vero talento del Napoli e spauracchio per la difesa rossonera. Walter Mazzarri, come viene riportato, starebbe pensando a un 3-5-1-1 con il georgiano pronto ad agire come trequartista dietro la punta che dovrebbe essere Simeone. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport.