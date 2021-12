Qui Salernitana: infermeria affollata per Colantuono. Ma recupera Ribery

Nonostante non sia stata diramata la lista dei convocati, in casa Salernitana trapelano le prime indiscrezioni. Come riporta Tuttomercatoweb.com, a poche ore dalla sfida col Milan, l'infermeria granata è sempre più affollata. Si fermano, infatti, Gondo, Strandberg, Ruggeri, Mamadou Coulibaly e Gagliolo. L'unica buona notizia per Colantuono è il recupero di Ribery, mentre in extremis Obi potrebbe accomodarsi in panchina pur avendo autonomia ridotta.