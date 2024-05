Qui Salernitana, lunga lista di indisponibili per mister Colantuono

La Salernitana affronterà il Milan sabato sera a San Siro, ore 20.45: le due formazioni si sfideranno nell'ultimo turno di campionato che per entrambe le squadre non ha niente da dire a livello di classifica. Da una parte ci sono i rossoneri che hanno già messo in ghiaccio il secondo posto in classifica, dall'altra c'è la formazione campana che invece ha dovuto incassare la retrocessione già da diverso tempo. Così i granata saluteranno la Serie A sul palcoscenico di San Siro, mentre i rossoneri saluteranno Giroud, Kjaer e Pioli.

A Milano, il tecnico Stefano Colantuono dovrà fare a meno di diversi giocatori. Non ci sarà Toma Basic, assente per squalifica. Molti invece gli indisponibili per infortunio, di seguito la lista riportata oggi da Tutto Salernitana: Gyomber, Boateng, Ochoa, Martegani e Ikwuemesi. Rimangono in dubbio il terzino Bradaric e il centrale difensivo Fazio (in gol all'andata) mentre è recuperato Simy in attacco.